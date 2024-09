Keskkonnaagentuur: 14 omavalitsuses saaks riigimaale tuuleparke rajada

Keskkonnaagentuur tegi esmased loodusuuringud eesmärgiga leida neid riigile kuuluvaid alasid, millele tuuleparke rajades on mõju elurikkusele ja loodusele võimalikult väike, selgitas kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga. „Riik uurib pidevalt võimalusi taastuvenergia arengu kiirendamiseks ja praegu on fookuses maismaa tuuleparkide rajamine. Et taastuvelektri tootmisvõimsuste rajamiseks sobilikke alasid napib, otsisime võimalusi rajada tuuleparke ka riigile kuuluvatele maadele,“ rääkis Uiga.