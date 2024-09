Lubadustest hoolimata suurendavad moetootjad endiselt sünteetiliste materjalide kasutamist

Ligikaudu pool rahvusvahelistest rõivafirmadest ja jaemüüjatest, kes vastasid mittetulundusühingu Changing Markets Foundation uuringule, kinnitasid, et nad on suurendanud fossiilkütustel põhinevate kangaste, peamiselt polüestri kasutamist. Ainult kolm vastanut teatas, et on kunstmaterjalide kasutamist vähendanud.