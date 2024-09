VAATA | Kuidas mõjub uus kliimaseadus linnadele?

Hiljuti valminud kliimakindla majanduse seaduse eelnõu on juba tekitanud palju vastakaid arvamusi ning sellel on suur mõju ka linnadele. Linnapea Jevgeni Ossinovski on varasemalt kliimakindla majanduse seaduse eelnõust rääkides rõhutanud, et inimtekkelised kliimamuutused on suurim pikaajaline oht Eesti riigile ja rahvale, mistõttu on hädavajalik liikuda võimalikult kiiresti kliimaneutraalsuse poole.