Riik loob pinnast tulevikumaavarade kasutuselevõtuks ja plaanib kaevandamises võtta senisest suurema rolli

Kliimaminister Yoko Alender märkis, et Eestis on väärtuslikke maavarasid, nagu näiteks magneesium, rauamaak, fosforiit ja haruldased muldmetallid, mille järele on Euroopa Liidus ja maailmaturul suur nõudlus. „Meie eesmärk on tagada kindlus, et tulevikumaavarade kasutuselevõtt toimuks vastutustundlikult ning tooks maksimaalset kasu nii kohalikele kogukondadele kui Eesti majandusele laiemalt,“ ütles Alender.