Soomes avatakse 2026. aastal liitiumikaevandus

Keliberi tegevjuhi Hannu Hautala sõnul on autotööstuse nõudlus liitiumi järele tohutu. „Ühe uurimisinstituudi andmetel kasvab nõudlus [liitiumhüdroksiidi järele] 2034. aastaks 550 000 tonnini. Keegi ei tea, milline on tulemus, kuid me näeme, et sõidukite elektrifitseerimine jätkub. Ei ole mingeid märke, et autotootjad läheksid tagasi sisepõlemismootorite juurde,“ ütles Hautala.