Looduskaitsjad marus: Euroopa Liit tahab metsade hävitamise vastase seaduse rakendamist edasi lükata

EL-i raadamisvabade toodete määrus (EUDR) näeb ette, et iga ettevõtja, sh metsaomanik, kes toob EL-i turule kaupa või ekspordib seda EL-ist, peab suutma tõendada, et tema tooted ei pärine metsamaalt, mis on hiljuti muudetud põllumajandusmaaks või kus on raie aidanud kaasa metsa degradeerumisele. Määrusega kontrollitavad kaubad on näiteks veiseliha, kohv, kakao, soja, palmiõli, kautšuk ja puit.