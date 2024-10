Ivo Krustok: energeetikaplaan, mis ei näe ette fossiilkütuste kasutamise lõpetamist, ei ole realistlik

Energiapoliitika ekspert kirjutab, et taastuvenergia on kõige kulutõhusam viis, kuidas tulevikus Eestile energiat toota.

Taastuvenergia areng on olnud viimasel viiel aastal muljetavaldavalt kiire, mis on ümber lükanud mitmed kinnistunud arusaamad. Tänavu näitas kliimaministeeriumi tellitud uuring, et kõigist energialiikidest eelistavad Eesti inimesed enim taastuvaid allikaid, esikolmikus on tuule-, päikese- ja puiduenergia. Kummutatud on ka arusaam, et päikeseenergia ei sobi Eestisse: mullu tootsime 14% elektrist päikesest.