Tartu Lõunakeskuse tegevjuhi Marju Jeedase sõnul loodi bussiliin Lõunakeskuse Ekspress selleks, et pakkuda Lõunakeskuse kaubanduspargi külalistele tasuta kiiret ja mugavat transporti Lõunakeskuse ja kesklinna vahel. „Ühelt poolt on oluline kliendi mugavus, teisest küljest saame anda panuse autoliikluse vähendamisse ning soodustada ühissõidukite kasutamist,“ ütles ta. Jeedas lisas, et Lõunakeskuse Ekspressbussi elektrile üle viimine oli ettevõttel mõttes juba ammu.