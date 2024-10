Eesti Energia ei nõustu õlitehasele seatud nõuetega ja kavatseb keskkonnaameti kohtusse kaevata

Kohtusse soovitakse pöörduda seetõttu, et keskkonnaamet seadis väljastatud loas tähtajalise kohustuse kasutada 2035. aastast Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Poweri õlitehases süsiniku püüdmise tehnoloogiat. Tropi sõnul pole aga õigusakti ega efektiivset tehnoloogiat, mis võimaldaks tähtajaks seda tingimust täita. „Me leiame, et need kohustused, mis meile pandud on, ei ole kehtiva õiguse kohaselt põhjendatud. Nii lihtne see ongi,“ ütles Tropp.