Rattaid toodab on ettevõte Better Than Driving OÜ, kelle rattakaubamärgi nimi on ILUS. Esialgu lisataksegi rattaringluse süsteemi käputäis uusi rattaid ning kogemuse põhjal analüüsitakse, kas nende mudel sobiks tulevikus ka suuremas mahus asendama seni tartlasi teeninud jalgrattaid. Esialgne ost piirdus kümne jalgrattaga ja need läksid maksma 24 156 eurot.