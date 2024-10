20. sajandi alguses oli Eesti jõgedel üle 800 vesiveski, mis tagasid, et vili saaks jahvatatud ja palgid saetud. Seejuures oli veejõu kasutamiseks vaja rajada paisud. Nüüdseks aga paljud sellised paisud lagunevad ja paisjärved on oma tähtsuse minetanud ning need takistavad ka kalade rännet kudemispaikadesse.