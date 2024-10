Toasoe mereveest? Tallinnas saaks mere abil soojust toota peaaegu aasta läbi

Tallinna tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi vanemteadur Ilja Maljutenko selgitas, et uuringu eesmärk oli välja selgitada, mitu päeva aastas on vesi Tallinna lahe sügavamates kihtides piisavalt soe, et sellest soojusvahetitega tubade kütmiseks ja jahutamiseks energiat saada. „Me teadsime, millised temperatuuri pikaajalised tingimused on, aga sellist rakenduslikku ja soojusenergia tootmisele suunatud uuringut, et mitmel päeval aastas sobib vesi kütteks, polnud siiamaani veel tehtud. Kuna vajadus taastuvenergia allikate järele on suurem kui kunagi varem, siis ta on selline üsna kuum teema,“ rääkis ta.