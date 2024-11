Pudel võib sündida uuesti - kuidas saad kaasa aidata?

„Vanast pakendist uue tegemine on keskkonnale palju sõbralikum, sest see nõuab vähem materjali ja energiat võrreldes uue pakendi valmistamisega. Kui võtta näitena aluseks 1,5-liitrise PET-pudeli tootmine, on uue pudeli tootmine 32% suurema süsinikujalajäljega kui taaskasutatud materjalist sama pudeli tegemine,“ selgitab ta.

Selle aasta üheksa kuuga on Eesti Pandipakend kogunud ja ringlusse suunanud hämmastavad 272 miljonit ühekordse kasutusega pakendit. See tähendab, et kokku on kogutud 11 miljonit pandipakendit rohkem kui eelmisel aastal sama aja jooksul. 2005. aastal loodud pandisüsteem on muutnud Eestimaa metsad ja mererannad silmanähtavalt puhtamaks ja kogu selle aja jooksul on kokku kogutud ning taaskasutusse suunatud üle viie miljardi pandiga joogipakendi.

Pudel sündigu uuesti pudelina

„Reaalsus peaks olema selline, et iga naftast valmistatud plastpudel peaks liikuma võimalikult palju kordi tagasi taarapunkti, kus ümbertöötlemise järel jõuab see uude ellu taaskord pudelina. Pandisüsteemiväliste pakendite puhul võib heal juhul juhtuda, et plastpudelina elu alustades jätkab see oma teed hoopis tekstiilina, seejärel näiteks mingi komposiitmaterjalina ja edasi läheb lihtsalt prügilasse või põletusse. Joogipudelina on võimalik sama taarat aga mitmeid kordi „taaselustada“ ja hoida toorainet samas elutsüklis. Klaaspudeliga on see ring veel eriti ilmne, kuna klaasi saab „peaaegu“ lõputult ümber töödelda, sama seis on ka alumiiniumpurkidega,“ selgitab Eesti Pandipakendi tegevjuht.

Kui tooraine – plast, metall, klaas – on pakendina toiduainetööstuse ringluses, on ta väärtusahelas palju kõrgemal kui näiteks tekstiilina. Ning on veel üks väga oluline põhjus, miks on oluline taara kokku korjata: pakend saadakse pandisüsteemi kaudu kätte puhtana, see pole muude jäätmetega kokku puutunud ehk määrdunud. See tagab, et taarapunkti toodud pudelite ja purkide ringlussevõtu protsent on väga kõrge – reaalselt saabki öelda, et iga pudel jõuab tagasi pudelina.