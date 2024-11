Pangad pakuvad keskkonnahoidlikke laene soodsamatel tingimustel. Intresside vahe võib olla kolmekordne

Eestis tegutsevad pangad on hakanud laenutaotlejaid suunama rohelisemate valikute poole. Kuigi suuresti on selle otsuse taga Euroopa Liidu direktiivid, näevad pangad ka ise, et tulevik on kestlikkuses. Küll aga võib see tähendada, et ettevõtted, kes ei suuda kohaneda, hääbuvad ning saastavad firmad jäävad rahata, sest pangad ei soovi enam neile laenu anda.