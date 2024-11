Eestisse kavandatavad suurtehased vajavad ohtralt puitu, kuid lõputult üleraiuda ei saa

Eestis on viimastel aastatel igal aastal metsa raiutud umbes kümme miljonit tihumeetrit. Samas on raiemahud langustrendis ning ministeerium neid uute tehaste nõudluse rahuldamiseks ka suurendada ei kavatse. Ometi on uutele puidukeemiatehastele Eestis justkui toore olemas.