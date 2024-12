VAATA | Milline on Läänemere tervis?

„Meie kodumere tõrkuva tervise põhjuseks on eeskätt toitainete rohkus. See annab vetikatele jõudu vohada ja muudab vee läbipaistmatuks ning hapnikuvaeseks. Sellises vees on halb elada nii kaladel ja teistel mereelanikel kui toimetada inimestel,“ selgitas Eestimaa Looduse Fondi mereprogrammi juht Joonas Plaan. „Mere tervise turgutamine on võimalik ja väga vajalik, sest iseseisvalt Läänemeri end taastada ei suuda. Läänemeri vajab meie tuge, et ka tulevikus jätkuks elu mere ääres ja selle sügavustes.“