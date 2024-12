VIDEO | Kliimaministeerium tahab trahvimäärad mitmekordistada

Viimasel poolaastal kliimaministeeriumis valminud seaduseelnõude kohta antud hulganisti kriitilist tagasisidet. Kliimaseaduse kohta on tulnud 900, looduskaitseseaduse kohta 400 ja metsaseaduse kohta üle 200 ettepaneku ja märkuse. Kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, aga ka looduskaitse- ja metsaseadus on saanud palju kriitilisi hinnanguid nii keskkonnakaitsjatelt, ettevõtjatelt, metsaomanikelt kui ka teistelt ministeeriumitelt. Uute seadustega liigutakse siiski jõudsalt edasi. Eelnõudega on plaanis muuta looduskaitseseadust, jahiseadust, riigivaraseadust ja metsaseadust.