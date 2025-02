Raport: Taani nõudlus biomassi järele süvendab Eesti ja Läti metsade kadumist

Viimastel aastatel on Eesti ja Läti metsade seisukord halvenenud ning intensiivse raietegevuse tõttu on meie metsad hakanud süsiniku sidumise asemel seda heitma. Uus raport osutab, et üks olulisi tegureid selles protsessis on Taani suurenenud puidupõhise biomassi tarbimine, mis on toonud kaasa ulatusliku puidu ekspordi Baltimaadest.