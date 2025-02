Keskkonnaamet tahab puurkaevude kooskõlastamisel anda KOV-idele vabamad käed

Muudatuse eesmärk on vähendada bürokraatiat ja keskkonnaameti töökoormust. Samas on oht, et see võib viia just kontrolli nõrgenemiseni ja tekitada ebamäärasust põhjavee kaitsmisel. Seejuures on kodukaevude olukord mitmel pool riigis halvenenud ning Eestisse tekib järjest juurde nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkondi. Näiteks jõuavad ka õiguskantslerini juhtumid, kus hajaasustusega piirkonnas ei suuda kohalik omavalitsus oma elanikele puhast joogivett tagada.