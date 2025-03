Bioloogiaõpetajad: kärped halvendavad keskkonnahariduse kättesaadavust maapiirkondades

Keskkonnaameti õppeprogramme viidi 2024. aastal ellu 1029 ja neis osales 18 000 õpilast, õppemängude ja rändnäituste kasutajaid oli 20 700. Matkadel ja õpitubades jt käed küljes tegevustes osales ca 6000 õpilast. Õpetajad tõdesid pöördumises, et keskkonnahariduslike õppeprogrammide kättesaadavus ja mitmekesisus väheneb oluliselt, ja seda eriti Kagu-Eestis ja Kesk-Eestis ning saartel.

„Allakirjutanud ei pea õigeks pikalt üles ehitatud ja hästi toimiva Keskkonnaameti keskkonnahariduse süsteemi lõhkumist ja on seisukohal, et oluline on leida lahendus keskkonnahariduse jätkusuutlikuks pakkumiseks ja koostöövõrgustiku toimimiseks kõigis erinevates Eesti piirkondades, kaasates seniseid suurepäraseid eksperte,“ seisis pöördumises.