Valitsus plaanib keskkonnapoliitikas koomale tõmmata. „Tundub, nagu juhid poleks lõpuni aru saanud, mida nad teevad“

Peaminister Kristen Michal (Reformierakond) ütles esmaspäeval valitsusremondist rääkides, et uus valitsusliit võtab fookusesse selle, kuidas majanduse hüvanguks rohkem loodusvara kasutada ja looduskaitselisi piiranguid lihtsustada. Eile teatas omakorda haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200), et plaanis on jõuliselt sekkuda keskkonnaameti tegevusse, kuna see olla paisunud liiga suureks.