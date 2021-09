KUULA | Kui äris rohepöördega varem kaasa minna, on hiljem lihtsam ja edumaa suurem

Astri Grupi nõukogu liige Silver Hage räägib saates „Rohepööre“, et kinnisvaraarendaja jaoks on keskkonnajälje vähendamine prioriteet. “Oleme n-ö rohelised tegevused jaganud kolme suurde valdkonda – hooned ja energeetika, transport ja linnaruum ning ringmajandus ja vastutustundlik tarbimine –, mis katavad ära kogu ettevõtmise ahela. Anname endale aru, et oleme veel kaugel nö rohelisest".