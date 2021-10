Vabandused saavad otsa: elektriautod vajavad laadimist vaid korra või paar nädalas

Laadimisaja kestus sõltub asukohast ja sellest, kui palju on aega. Kodus saab elektrisõiduki autot laadida üleöö. Kiirlaadijas on keskmine laadimisaeg 30–40 minutit ja selle ajavahemiku saab sisustada näiteks sisseostude tegemise või ärilõunaga. Ultrakiiretes laadijates piisab juba 5–10 minutist, et oma teekonda jätkata.

Akut täis laadima ei pea. „Kõige optimaalsem aku eluiga silmas pidades on kasutada akut vahemikus 20–80 protsenti,“ selgitas Potisepp. „Pidevalt 100 protsendini laadimine tuleb pigem kahjuks kui kasuks.“ Üldjuhul soovitataksegi laadida aku 80 protsendini – oluline on, et sõidud saaks tehtud ja energiavaru jääks igaks juhuks ka tagavaraks ehk puhvriks.

Üheks aku põhiparameetriks on selle mahutavus. Elektriautode akude mahud on väga varieeruvad – vahemikus 20–100 kWh –, mida väiksem on aku, seda sagedamini peab seda laadima. On selge trend, et elektriautodele paigaldatakse järjest mahukamaid akusid – tänu sellele peab neid ka järjest harvem laadima. Potisepa sõnul piisab täna juba sellest, kui panna autole juhe taha keskmiselt korra või kaks nädalas, et katta igapäevased linnasisesed sõidud.

„Vabandusi sisepõlemismootoriga autode eelistamiseks jääb järjest vähemaks, sest elektriautode akud ja laadimisvõimalused paranevad sisuliselt iga päevaga. Lisaks on ka liisingut saades keskkonnasõbralike autode ostjatel eelised, sest pangana tahame suunata kliente tegema tulevikku vaatavaid ja vastutustundlikke valikuid," ütles Swedbanki jätkusuutlikkuse valdkonna juht Maris Riim.