KUULA SAADET | Rohepööre panganduses: keskkonnasõbralikku investeeringut tehes võid saada laenu soodsamatel tingimustel

„Kohe jõuab kätte aeg, mil ettevõttele laenu andmiseks küsime kõigepealt küsimusi, mis aitavad määrata, kui rohelised nad oma planeeritavas tegevuses on. Seda reguleerib eestkätt ELi kestliku rahastuse pakett,“ ütles Swedbanki jätkusuutlikkuse valdkonna juht Maris Riim. Pangandussektor on võtnud jätkusuutliku äritegevuse eestvedaja rolli. Suunates oma rahavoogusid rohelistesse tegevustesse, aitab see kaasa rohepöörde eesmärkidele. Näiteks Swedbanki enda jätkusuutliku tegevuskava elluviimisel on tehtud terve rida tooteid ja teenuseid, mis seda soodustavad. Kliendi jaoks tähendab see soodsamatel tingimustel finantseerimisteenust. Aga see tähendab ka konkurentsieelist. „Kui me vaatame tulevast põlvkonda, kes hakkab meie elu edasi viima, siis tänaste noorte mõttemall on eeskätt jätkusuutlikkus. Me peame panganduses arendama vastavaid teenuseid ja tooteid,“ lisas Swedbanki juhatuse liige Tarmo Ulla. Ulla sõnul näeme ka autotööstuses suuri pingutusi, et keskkonna jalajälge vähendada. „Võtame kasvõi elektriautode ostu, mille intress on selgelt madalam kui tavaauto ostu puhul,“ kommenteeris Ulla rohepöörde kasulikku mõju kliendi jaoks.