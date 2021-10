KUULA | Tänu tehnoloogiale on võimalik ringlusse võtta materjale, mida viimase 50 aastaga pole suudetud teha

Ragn Sellsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Rainer Pesti rääkis saates, et täna ollakse valmis muutma kogu tuhamägede tuhk tehnoloogia abil tööstussektori jaoks väärtuslikuks tooraineks. „Täna on meil tehnoloogia, kuidas tuhast välja võtta kaltsium ja siduda sinna sisse CO2, kuid see on alles algus. Kaltsiumi eemaldamine loob võimaluse võtta tuhkadest välja veel teisigi materjale. Meie ülesanne on vähendada looduslike ressursside kaevandamist ja aidata vähendada CO2 teket. See muudab seda, millises äris me oleme ja kuidas me oma tooteid ning teenuseid arendame,“ lisas Pesti.