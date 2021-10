KUULA | Rohepööre lennundussektoris kohustab võtma kasutusele järjest enam uusi tehnoloogiaid

Keskkonnaalane tegevus on Tallinna Lennujaamas olnud fookuses juba pikemat aega. Esmalt tuleneb see sellest, et on olemas sertifitseeritud keskkonnajuhtimise süsteem, mis juba seab kõrgemad nõuded tegevustele ja muudab need süsteemseks. Tallinna Lennujaama jaoks on kõige olulisemad keskkonnaaspektid energia ja loodusvarade kasutamine ning heitgaaside emissioon.