„Kindlasti on paljudel inimestel selle võimsa sümbolpuuga seotud mälestusi, mida jagada. Just see on põlispuude väga eriline roll – kanda mälestusi,“ sõnas looduse- ja rännumees Hendrik Relve, kes on palju põlispuid uurinud. Ta kutsus kõiki üles Kuningamänniga seotud meenutusi jagama.