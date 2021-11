Kuidas vähendada ärihoone CO2 heidet ja energiakulusid, parandades samal ajal ka sisekliimat?

Kuidas vähendada ärihoone CO 2 heidet ja energiakulusid, parandades samal ajal ka sisekliimat?

Eestimaal on sadu, kui mitte tuhandeid ärihooneid, mille kütmine, jahutamine ja normaalse sisekliima saavutamine on suur väljakutse, rääkimata nende energiatõhususest ning keskkonnajalajälje vähendamisest. Aga see on võimalik. Lahendusi tuleb otsida küsimustele, millal ja kui kaua kütta, jahutada ning ventileerida, et saavutada ärikinnisvaras parim võimalik sisekliima, mis aitaks kokku hoida kulusid ja vähendada keskkonnareostust. Just sellega neli aastat tagasi Swedbanki Liivalaia büroohoones R8 Technologiesi abiga alustati ja saavutatud on väga suur kokkuhoid nii CO 2 heitmes kui ka kuludes.