KUULA | Võidujooks: korduvkasutatavad pakendid tulevad mühinal

Üle Euroopa Liidu kehtima hakkava ühekordse plasti direktiivi mõte on piirata ühekordsete joogitopside, -kõrte, õhupallipulkade, vatitikkude jms toodete kasutamist. Maailmas kasutatakse aastas 2,5 triljonit plastist pakendit ja enamik nendest ei jõua sinna, kuhu need peaksid jõudma, vaid lõpetab kahjuks ookeanis või looduses. „See on probleem, millega tuleb tegeleda ja see on peamine motivaator, miks me hakkasime arendama ringluspakendite lahendusi ja kogumisautomaatide süsteemi,” ütles Eesti uue start-up’i Cuploop üks asutajatest Lauri Luik.