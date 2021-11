KUULA | Korduskasutatavad panditopsid peaksid olema iga ürituse korraldaja eesmärk

Me kipume ikka arvama, et papist, paberist või biolagunevast materjalist toodetud topsid ja nõud ongi lahendus ühekordsete plastiknõude jäätmete tekkele. Tegelikult ei vasta see tõele ja see väide on eksitav. „Neid nimetatud nõusid, topse ja kõrsi ei saa uuesti ringlusesse võtta ja heal juhul need lõpetavad kuskil põletustehases,“ rääkis Eesti Pandipakendi kommunikatsioonijuht Kerttu-Liina Urke. Nende komposteerimise võimalusedki Eestis on pigem tagasihoidlikud. Eestis toimub aastas ca 600 festivali, kus külalisi on 1,5 miljoni ringis. Nendest üritustest tekib metsik kogus ühekordseid nõusid. „Nüüd on hakatud korraldajate seas nendele lahendustele mõtlema ja meelsus ning vastuvõtlikkus on positiivne,“ lisas Urke.