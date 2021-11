Piduri asemel gaasi. Vastuoluline tehas sai nurgakivi hoolimata käimasolevast kohtuvaidlusest

16. novembril pani Eesti Energia nurgakivi põlevkiviõlitehasele Enefit280, mille ehitamiseks eraldas valitsus riigifirmale 125 miljonit eurot maksumaksja raha ja mille ehitamise kliimanoored kohtusse kaebasid. Tähelepanelikumad mäletavad, et pelgalt pool aastat varem peatas Tartu ringkonnakohus esialgse õiguskaitse korras tehase ehitusloa ja peaminister Kaja Kallas ütles, et Eesti Energiale edastati selge sõnum: kohtuvaidluse lõpuni tuleb tehase rajamisele pidurit tõmmata. Novembris vajutas aga Eesti Energia gaasi põhja ja alustas ehitust.

Juriidiliselt on Eesti Energial tõepoolest õigus tehase ehitamisega pihta hakata, sest juuni algul tühistas Tartu ringkonnakohus õlitehasele seatud ehituskeelu. Küll aga võttis ettevõte tehasele nurgakivi panekuga äririski, sest vaidlus ehitusloa õiguspärasuse üle on endiselt pooleli.

„Juhul, kui tehase hooned ja rajatised on kohtuvaidluse lõpuks püstitatud, ent kaebus rahuldatakse ja ehitusluba tunnistatakse kehtetuks, sõltub edasine asjade käik kohtute põhjendustest. Täiesti võimalik on olukord, kus ehitised osutuvad ebaseaduslikuks, ning teoreetiliselt on võimalus, et need tuleb lammutada,” selgitas keskkonnaõiguse keskuse jurist Kärt Vaarmari.