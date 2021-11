Liikuvusspetsialist Aksel Part: kõige suurema kasutamata potentsiaaliga liikumisvahendid

Väga asjalik idee. Sarnaseid süsteeme on loodud ka mujal maailmas, mh Soomes, kus need on minu teada üldiselt edukaks tunnistatud. Tegemist on nn kommunikatsiooni- või veenmismeetmega. Sellised meetmed on kindlasti kasulikud ja toetavad säästvate liikumisviiside laialdasemat kasutuselevõttu. Samas tuleb silmas pidada, et üldiselt on kõige suurema mõjuga muutused füüsilises ruumis ja muud otseselt erinevate liikumisviiside kasutustingimusi mõjutavad sekkumised, ilma milleta veenmismeetmed kuigi suurt edu ei saavuta. Füüsilisi meetmeid täiendava ja võimendava tegevusena on ideel aga kindlasti jumet.

Selle idee sisu kõlab nagu elementaarne osa ühistranspordikorraldusest, aga kahjuks suures osas Eestist seda ei ole. Sõidugraafikute ja liinivõrgu osas on tegemist väga aktuaalse teemaga eriti Tallinna linnapiirkonnas ning sellega tegeldakse aktiivselt ka nt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tasandil. Tänapäeval on olemas head võimalused inimeste liikumise ja paiknemise kohta andmete kogumiseks ja visualiseerimiseks. Sellistele andmetele tuginedes saab teha just liinivõrgu disainimisel väga häid ja inimeste vajadustele vastavaid otsuseid. Selliselt kujundati hiljuti ümber nt Tartu linna ühistranspordi liinivõrk, mille tulemusel kasvas ühistranspordi kasutatavus linnas umbes 10% – see on suur muutus. Natuke keerulisem lugu on ühistranspordiga maapiirkondades ja öösiti. Kuna nii maapiirkondades kui ka öösiti on potentsiaalseid ühistranspordi kasutajaid vähe/hõredalt, on teatud olukordades sellise meetme mõju tagasihoidlik. Üldiselt tuleks enne ellu viia suurema mõjuga sekkumised, aga see ei tähenda, et idee poleks iseenesest hea. Maapiirkondades nähakse perspektiivi nõudetranspordi rakendamisel, eriti kui kunagi õnnestub selline ühistransport ilma inimesest juhita tööle saada.