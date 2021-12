Aigar Vaigu: tuumaenergial on populaarsusprobleemid

Tuumaenergial on populaarsusprobleemid. Aga kui palju igaüks teab, mida tuumaenergia endast tegelikult kujutab? Mis on see füüsika seal taga? Kui palju tekib tuumajäätmeid ja kuidas nendega edasi toimitakse? Missugused on valdkonna regulatsioonid ja kontrollmehhanismid? Mis on olnud nende üksikute õnnetuste tegelikud põhjused ja tagajärjed? Mis on tuumaenergia tegelikud riskid ja kuidas ohutust tagatakse?

Tegemist on väga keeruka valdkonnaga, kus suurem osa avalikust arutelust on kahjuks emotsioonidel põhinev ja sestap sisusse ei süüvita. Üldine teadlikkuse suurendamine on kindlasti väga vajalik. Meie energiavajaduse lahendamisel on tuumaenergial oluline roll. Oleks meil vaid selleks piisavalt tarkust.

Kasutame prügi, mida pole võimalik taaskasutada, energia tootmiseks

Tõenäoliselt alahindame seda jäätmete kogust, mis Eestis iga päev iga inimese kohta tekib. Mis neist jäätmetest lõpuks saab – prügimäele, ümbertöötlusesse, põletusse? Tõepoolest prügi põletamine on üks võimalikke lahendusi prügi hulga vähendamiseks. Samas ei ole see eriti mõistlik viis jäätmetega toimetamiseks, sest põletamine muudab väärtuslikud keerukad keemilised ühendid lihtsateks. Seega tuleks pigem leida võimalusi, kuidas võtta kõik tekkivad jäätmed taaskasutusse.

Kasutame uute avalike hoonete (nt koolid, kultuuriasutused, spordirajatised jt) ehitamisel ja olemasolevate renoveerimisel ainult taastuvaid energiaallikaid

Selle ettepaneku sisu on keeruline mõista, sest hoonete käigushoidmiseks vajalik energia on võrdlemisi lihtne viia taastuvatele allikatele. Kuid hoonete ehitamine ja renoveerimine on keerukas ja mitmete erisustega protsess. Põhimõtteliselt on võimalik kogu ehitamiseks või renoveerimiseks vajalik energia saada taastuvatest allikatest. Selleks hetkeks, kui meil on hoonete ehitamise ja renoveerimise taastuvenergia lahendus leitud, oleme ammu lahendanud ka hoonete igapäevase energaiavajaduse taastuvate allikatega.