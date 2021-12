Teedeinsener Marek Rannala: kergliiklusteed võiks linnadesse ehitamata jätta

Marek Rannala kommenteerib arvamusrännakul „Eesti 2035“ noorte välja öeldud ideid, kuidas muuta paremaks me igapäevast elukeskkonda. Ideed ise on praegu rahvahääletusel, milles osalejate vahel loositakse välja iPhone 13. Loe Mareki seisukohti, et teha hääle andmisel parem otsus.