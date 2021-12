RMK koostas igale omavalitsusele riigimetsa tutvustavad kavad

Kavad annavad ülevaate, missugused riigimetsad omavalitsuse territooriumil kasvavad, milliseid metsamajanduslikke, looduskaitselisi ja metsaparanduslikke töid on seal eelmisel kümnendil tehtud ning kui palju ja milliseid töid on võimalik tuleval kümnendil praeguse seisuga plaanida. Samuti on tutvustustes kirjeldatud riigimetsas asuvad matkarajad, lõkkekohad ja muu puhkuseks vajalik taristu ning pärandkultuuriobjektid ja kõrgendatud avaliku huviga alad.