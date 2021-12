Terve mõistusega inimene ei ehita maja randa. Enamik neist ei kõlba ehitamiseks

Olenevalt asukohast lubab praegu kehtiv looduskaitseseadus ehitada hooneid veepiirist 50–200 meetri kaugusele. Uue eelnõu järgi kahaneks kaitsevöönd 20 meetrini, mida omavalitsused saavad soovi korral laiendada. Läänemere keskkonnakaitse komisjon soovitab kaitsta rannikuriba vähemalt 100, isegi 300 meetri laiuselt.

„Ehitiste kaitsevööndi laius tuleks paika panna rannatüübist lähtudes, mitte määrata kõikjale 20-meetrine tsoon,” pakkus alternatiivi rannikugeoloog ja TLÜ vanemteadur Hannes Tõnisson. Ta selgitas, et Eestis on ainult kahte tüüpi randasid, kuhu on mõistlik ehitada midagi merele lähemale, kui praegune ehituskeeluvöönd lubab. Nüüdne seaduseelnõu Tõnissoni sõnul rannatüüpidega ei arvesta.