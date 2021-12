Lihatööstuse pahupool. Tootjad kasutavad antibiootikume valesti ja see ohustab inimesi

Jõuluõhtu on kohe-kohe käes ja kodudes tuuakse lauale seapraad ja verivorstid. Pidusöömaajal ei mõelda sellele, et laual olev sea- või veiseliha tükk tuleb loomalt, kes võis kasvades saada antibiootikume. Iga selline ravikuur suurendab antibiootikumiresistentsete ehk teatud ravimitele mittealluvate bakterite hulka, mis omakorda on ohtlik ka inimestele.

„Iga antibiootikumikuuriga me selekteerime välja pisikese populatsiooni mikroobe, mis jäävad ellu ja muutuvad resistentseks. Järgmise kuuri ajal on populatsioon veelgi suurem, mistõttu muutub resistentsuse probleem aasta-aastalt järjest tõsisemaks," selgitas Eesti maaülikooli teadlane Birgit Aasmäe, kes on koos kolleegidega viimased 20 aastat uurinud mikroobide resistentsuse kujunemist loomakasvatuses.