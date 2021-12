Hüved, millest võidavad ainult elektriauto kasutajad

• Talvel on elektriauto väga töökindel sõiduvahend. „Kuna meie talved on järjest pehmemad, siis seda hirmu, et elektriauto miinuskraadidel ei käivitu – nagu võib juhtuda autodega, mis kasutavad kütusena diislit –, karta ei ole,“ rääkis Eleporti tegevjuht Raul Potisepp.

• Samuti on elektriautodel sisseehitatud soojuspumbad. Potisepa sõnul soojeneb elektriauto salong väga kiiresti: „Sisuliselt sõidad paarsada meetrit ja juba puhub sooja.“ Lisaks saab seadistada ka taimeri, mis annab õigel ajal pumbale käskluse auto salong enne sõitu soojaks kütta. Mõne muu sõidukiga saab „toa“ soojaks alles siis, kui on jõutud soovitud sihtpunkti.

• Elektriauto säästab nii kõrvu kui ka nina. „Sõit on meeldiv nii juhile, kaasreisijatele kui ka tänaval liiklejaile – kusagil midagi ei lärma ega plärise ning miski ei tossa ega haise,“ rääkis Potisepp. Häiriva mürata saab kuulata muusikat ja suhelda reisikaaslastega.

• Koduhoovis autot laadides on auto alati liiklemiseks valmis ja tanklas käimiseks vähemalt linnasõitude puhul aega kulutama ei pea. Kes koju laadijat paigaldada ei saa, see saab kasutada üha suurenevat laadimisvõrgustikku, mis levib eriti kiiresti just meelelahutusasutuste ja kaubanduskeskuste parklatesse, et laadida saaks muude toimetuste ajal.

• Tallinna linnavalitsus toetab elektriautode kasutuselevõttu sellega, et kesklinna tsoonis saab tasuta parkida. Parkimistasu maksmisest on vabastatud juhid, kelle sõiduki heitgaaside saasteainete süsinikdioksiidi heide (CO 2 -heide) on null grammi kilomeetri kohta. Maksuvabastuseks tuleb esitada taotlus, mille tõestuseks antakse välja elektrooniline kinnitus. Linnaliikluses võivad lisaks bussidele sõita bussirajal muretult ka täiselektrilised elektriautod.

• Elektriautod on saavutanud häid skoore ka turvalisuses – seda eelkõige tänu aku asukohale, mis paikneb üldjuhul istmete all. „Aku raskuskese on toodud allapoole – avariis üle katuse rullumise tõenäosus on sellise raskuse jaotumise tõttu palju väiksem,“ rääkis Potisepp.