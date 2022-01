Väikemetsamajandaja: Miks väärtustada vana metsa?

Õnneks on sellel maastikul säilinud veel vanasid, viljakatel muldadel kasvavaid loodusmetsi, millest paljud on vääriselupaigad. Nendele metsadele annab viljakuse lubjarikas muld ja paljud neist kuuluvad metsakasvukoha tüpoloogia järgi sinilille kasvukohatüüpi. Neis vanades metsades võib leida vanu tammesid, kaskesid, kuuski ja mände, mille võrad on laiad, mis vihjab sellele, et aastakümneid tagasi on seal olnud puiskarjamaad ja -niidud.

Meie perekonnal on just selline vana endise karjamaa-mets, milles toimetamine ja majandamine on mulle hobiks. Nüüdseks olen otsustanud, et teeservas kasvav rohunditerikas ala, kus hooga tungib peale haavavõsa, jääb üksikute vanade puudega alaks, et meenutada endisi aegu ja tagada tolmeldajatele erinevate õistaimede olemasolu. Seda enam, et kõrval asub intensiivselt majandatav põllumaa, mille omanik satub tihti ajakirjandusse kui Eestis kõige võimsama ja suurema põllumajandustehnika kasutaja.

Sellel alal ma niidan vikatiga suvel heina ja lasen ülesse sirguda üksikuid puid, milleks on põhiliselt kased, kuused ja vahtrad. Suur osa vanast kuusikust sai raiutud ca 15 aastat tagasi, sest seda räsisid juurepess ja kuuse- kooreüraskid. Seal jäeti alles suured ja vanad männid ning kased. Nüüd on raiutud alal väga ilus kasenoorendik, mis on küll istutatud ja hooldatud, kuid lisab siiski silmailu. Lisaks on noorendiku servaaladel ka vanade kuuskede grupid.

Vana mets on tasakaalus