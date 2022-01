Missugused on Eesti riigimetsad?

Jah, saab öelda, et teab küll. RMK-s on metsakorraldusosakond, kus töötab 66 metsakorraldajat, keda juhendavad 3 metsakorraldusjuhti ja sel aastal me näiteks kirjeldasime üle 140 000 hektari maad, millest metsamaad on 112 000 hektarit. Ülejäänud on sood, põõsastikud, pinnaveealad, rohumaad ja muud sellised alad, kus mets ei kasva.

Niisugust tööd, kus me oma maid üle vaatame ja paneme kirja, mis seal täpselt on, teeme me süstemaatiliselt – meil on oma metoodiline juhend, kus on ära määratletud, millal, mis põhjusel ja millise sagedusega me kuskile paika peame metsa kirjeldama minema. Selle järgi kujuneb välja metsakorraldaja individuaalne tööplaan.

Kas on mingi kindel intervall, mis aja tagant tuleb iga maatükki hindamas käia. Näiteks iga kümne aasta tagant?

Kui inimene ei ole metsas üldse toimetanud ega ole seal tekkinud ka erakorralisi kahjustusi, siis üritame tagada, et majandusmetsa andmed ei oleks vanemad kui kümme aastat. Aga metsakorraldaja võib kirjeldada üle ka seitsme ja kaheksa aasta vanuseid andmeid. Sagedamini kui eelnimetatud aastad käiakse metsas siis, kui inimene on seal midagi korda saatnud. Näiteks siis, kui metsakasvataja annab teada, et raiesmik on uuenenud (kui seal kasvab kindlas koguses ja mõõdus puid), samuti siis, kui on tulnud informatsioon, et metsas on tekkinud värske kahjustus, näiteks üraskirüüste. Kui metsas on tehtud lageraie, siis uueneb kirjeldus RMK andmebaasis automaatselt – senise metsa andmed eemaldatakse kirjeldusest ning raiesmik on kirjeldatud lihtsalt lageda alana. Esimest korda pärast raiet läheb metsakorraldaja metsa kolm kuni viis aastat pärast raiet – siis, kui metskasvataja annab teada, et lank on uuenenud. Uued kirjeldused tehakse ka pärast hooldusraieid.

Milline on RMK hallatav riigimets? Metsamaa pindala: 1 048 000 hektarit

Sellest:

männikud 41%;

kuusikud 21%;

kaasikud 30%;

teised 8%. Majandatavad metsad: 61%

Keskmine tagavara: 187 m³/ha

Keskmine vanus: 62 aastat

Keskmine kõrgus saja aasta vanuselt: 24,7 meetrit

Pärast seda tuleb ju noort metsa millalgi uuesti kirjeldada?