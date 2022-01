Tallinna Ülikoolis õpitakse, kuidas mõõta rekreatiivse loodustegevuse jalajälge

Septembris kirjutas Eesti Päevaleht, et keskkonnaamet raskendab karmide piirangutega orienteerujate liikumist metsas, kuna tallatakse taimi. „Ometi tundub aeg-ajalt, et kehtestatud piirangud on ebaproportsionaalselt karmid ja vastuargumente nende tühistamiseks napib. Sisuliselt pole Eestis tehtud uuringuid orienteerumisvõistluse mõjust loodusele, mille alusel oleks võimalik hinnata näiteks tallamise mõju erinevatele kasvukohatüüpidele,” kirjutas geoloog Eduard Pukkonen.