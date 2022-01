FOTOD | Lume ja sulavee alla mattunud pealinna rattateed on läbimatud

Eesti Päevalehega jagas fotot Pärnu maantee rattateest ettevõtja Adam Rang, kes seda teed tihtipeale kasutab. Praegusel ajal ei ole tal võimalik rattateed kasutada, kuna teed katab sahkade poolt kokku lükatud lumi. Kuna rattateed ei ole pildi peal näha, joonistas ta pildile kaks punast joont, mis näitavad, kus rattatee enam-vähem lume alla paikneb. Adam Rangi sõnul on see äärmiselt pettumust valmistav, et vaid mõned kuud pärast kohalikke valimisi, kui lubati muuta linn elamisväärsemaks, on rattateed nii halvas seisukorras.

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on Estonia puiestee rattateel olev lumehunnik tänaseks likvideeritud, samuti on linnavalitsus teavitanud lepingupartnerit Pärnu maantee ja Tatari tänava ristmikule kogunenud veeloigust ning probleemi asuti lahendama. Svet rõhutas, et Estonia puiestee rattateel oleva lumehunniku viisid linnavalitsuse info kohaselt sinna mitte linnatänavate koristajad, vaid külgneva kinnistu parkla koristuse eest vastutav firma.

„See talv on meile ja meie lepingupartnerile esimene suurem katsumuseks rattataristu hooldamisel tihedate lumesadude ajal, kuna mitmed eraldatud rattarajad ja -teed on tekkinud alles sellel suvel. Tuleb nentida, et hooldamises esineb puudujääke ja on selge, et peame parandama linna ja meie partnerite praktikaid. Mõned sammud oleme juba rakendanud sellel talvel, mõtleme ka süsteemsemate muutuste peale, mida saab rakendada järgnevatel talvede, kui osa tänavahoolduslepinguid läbi saab ja tehakse uued konkursid," kommenteeris abilinnapea.