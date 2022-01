Kiirelt kasvav ELMO Rent toob tänavu linnaruumi kaugjuhitavad sõidukid

Seadusandliku poole pealt on kaugjuhitava auto liiklusesse toomine kordi lihtsam kui isejuhtiva sõiduki puhul. „Seadus ütleb, et autot peab juhtima juht, kuid ei ole täpsustatud, kus juht asub,” selgitas Laansoo. „Oleme tehnoloogia väljaarendamisel tihedas kontaktis transpordiametiga ja hetkel on see teema erinevate ametite esindajatest koosneva töögrupi laual.”