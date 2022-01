Säästlik käitumine ja renoveerimine aitavad energiakulusid madalamal hoida

Energiatõhusus ja hea sisekliima ei ole seega mitte projekteerimise alginfo, vaid lõpptulemus. Tõsi on see, et vanade projekteerimispõhimõtetega ei pruugi hea lõpptulemuseni jõuda. Selleks on vaja projekteerijatel ja ehitajatel end täiendavalt koolitada ning teha arendustööd. Ka tellija peab olema tark ja oskama küsida head lõpptulemust.