KUULA SAADET | Kes tahaks maja vee äärde ehitada? Välismaal langeb taolise kinnisvara väärtus ehmatavalt kiiresti

Saatejuhid arutasid, mida võiks tuua tulevik, sest sarnast eelnõu on võimalik uuesti esitada. Mart Valner pakkus välja, et ehk lähevad eestlased lätlaste jälgedes ja hakkavad nimetama enda mere ääres paiknevaid majakesi laevadeks. Selgituseks, Lätis on randa ehitatud eramaja, mis on ametlikult registreeritud laevana ja saab seetõttu seal seista. Seaduste järgi on Lätis vee piirile nii lähedale maja ehitamine keelatud.