Eesti võiks elurikkust toetada metsaomanikele makstes

Nad toovad näitena Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF), mis on ette nähtud reformide ja investeeringute rahastamiseks, et taastuda pandeemiast ja aidata kaasa rohepöördele. Iga liikmesriik on kohustatud Euroopa Komisjonile esitama riikliku kava, kuidas neid eesmärke saavutada. Vähemalt 37 protsenti vahenditest on ette nähtud kliimameetmeteks ning kavas sisalduv ei tohiks keskkonda kahjustada. Taastekava on ELi liikmesriikide jaoks oluline võimalus rohepööret kiirendada, kuid milline on reaalsus?