FOTOD | Jalakäija saab ostukeskustesse sõiduteelt või ümber lumehange

Murelik jalakäija jagas Roheportaaliga pilte kahe pealinna ostukeskuse ümbrusest, kus kõrguvad lumehanged ning jalakäijad on kohati sunnitud liiklema sõiduteel.

Jalakäija kurtis, et nii Rocca al Mare kui Kristiine ostukeskuse puhul jääb mulje, nagu poleks jalakäija poodi oodatud ja mõeldud on vaid autojuhtidele.Ta tõi näidetena Kristiine keskuse Tulika tänava poolse sissekäigu, kuhu pääseb jalakäija ligi sõiduteel kõndides, ning Rocca al Mare keskuse juures oleva isetekkelise ülekäiguraja, mille jalakäijad on loonud vältimaks pikka ringi, mis oleks muidu vajalik teisel pool sõiduteed asuvast bussipeatusest keskusesse jõudmiseks. Rocca al Mare keskuse esises Paldiski maantee bussipeatuses tervitab jalakäijat aga hiiglaslik lumevall.

Kristiine ja Rocca al Mare ostukeskuste juht Kristjan Maaroos tõdes, et väljatoodud murekohtadesse pole kõnniteed ette nähtud või kuulub maa Tallinna linnale. Ta kinnitas, et Kristiine keskuse Tulika tänava poolse sissepääsu juurde ei ole jalakäijal ohutu minna sealse alajaama kõrval liikudes ning suunas jalakäijad kõnniteele, mis asub teisel pool tänavat.

Samuti tunnistas Maaroos jalakäijatele ohtlikuks Rocca al Mare keskuse juurde tekitatud ülekäiguraja ning viitas linna paika pandud liikluskorraldusele, mis näeb ette ülekäiguraja keskuse ja Mõisa 4 asuva büroohoone vahel. Paldiski maantee bussipeatuse kõrvale lükatud lumehunnikut kommenteeris Maaroos, öeldes, et keskuse eesmärk on säilitada jalakäijatele otsetee Rocca al Mare peasissepääsu juurde ning sellele vastavalt püüab keskus ka lund lükata. Ta tõdes, et tulevikus püütakse keskuste ümbrust kujundada jalakäijatele paremini ligipääsetavaks.