Koaalad kuulutati väljasuremisohus liigiks

Musta Suve nime all tuntud maastikutulekahjud mõjutasid 2019.-2020. aastal umbes 60 000 koaalat, kes kaotasid elu või elupaiga või said tulekahjude tagajärjel vigastada. Samuti on koaalade elupaikasid mõjutanud metsamajandus, kaevandamine ning kliimakriis, mis võimendab teiste probleemide mõju. New South Walesi omavalitsuse 2020. aastal avaldatud uuring hoiatas, et kui Austraalia valitsus midagi ette ei võta, surevad koaalad osariigis 2050. aastaks välja.