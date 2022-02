KUULA SAADET | Jäätmeveo digitaliseerimine aitaks kogu süsteemi läbipaistvaks ja kiiremaks muuta

„Kaubandus läheb juba täna kiipide peale üle. Jaapan tahab minna 2024. aastaks kogu jaekaubanduses üle RFID-kiipidele. Kui täna on pakenditel peal triipkood, siis tulevikus on küljes hoopis RFID-kiibid. See muudab kogu mängu reegleid. Tarbija ei pea poest ostetud kaupa ükshaaval läbi piiksutama, vaid tarbija läheb poodi, võtab oma kaubad, paneb kotti ja läheb turvaväravatest välja ning see loeb automaatselt üle kõik kaubad, mis kotis on,“ selgitas Ragn-Sellsi kommunikatsioonijuht Rainer Pesti tuleviku väljavaateid. Nendesse samadesse kiipidesse saab edukalt sisse kirjutada ka selle, mis pakendiga on tegu, kellele see pakend kuulub ja mis materjalist see on. Ja see muudab kogu ahelat. „Järgmisel hetkel saame meie kui teenusepakkuja tuvastada ja kliendile öelda, millal võtsime selle pakendi auto peale, millal me viisime selle sorteerimisjaama ja mis sellest edasi sai,“ lisas Pesti.