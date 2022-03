Sõda Ukrainas ajendab Saksamaad taastuvenergiale üleminekuga kiirustama

Sakslaste uus plaan tähendab taastuvenergia allikate seaduse vastuvõtmise kiirendamist Saksamaa parlamendis, et see saaks kehtima hakata juba tänavuse aasta 1. juulist, vahendab Reuters. Seadusega plaanitakse tõsta päikeseenergia enampakkumiste mahtu praeguselt 5 gigavatilt 20 gigavatini aastaks 2028 ja maismaa tuuleparkide enampakkumiste mahtu praeguselt 2 gigavatilt aastas 10 gigavatile aastaks 2027. Need sammud tähendaks, et aastaks 2030 saaks Saksamaa 80% enda energiast taastuvenergia allikatest ning aastaks 2035 täidaks taastuvenergia kogu Saksamaa energiavajaduse.